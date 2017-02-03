Политика
Источник: РИА "Новости"
16:07, 03 Февраля 2017 Версия для печати

Кремль надеется, что у ДНР хватит боеприпасов для ответа Киеву

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что у ополченцев на Донбассе хватит боеприпасов.

Ранее Sobesednik.ru писал об обострении военного конфликта на Донбассе. Президенту Украину Петру Порошенко даже пришлось прервать визит в Германию, чтобы вернуться в Киев и предотвратить «гуманитарную катастрофу» в зоне конфликта.

Журналисты спросили Дмитрия Пескова, когда у ополченцев на Донбассе могут кончиться боеприпасы. Представитель администрации президента ответил, в Кремле не считают боеприпасы бойцов ДНР и ЛНР. «Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия вооружённых сил Украины», – цитирует Пескова РИА «Новости».

По данным Минобороны Украины и представителей ДНР, с конца января в боях в пригороде Донецка погибли более 30 человек.

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