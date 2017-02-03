Политика
Источник: The Hill
09:51, 03 Февраля 2017 Версия для печати

ФСБ разрешили покупать лицензии на информационную продукцию США

Вашингтон заявил, что не смягчал, а лишь уточнял санкции в отношении ФСБ, связанные с обвинениями в кибератаках.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Москве арестовали руководителя одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова. Он и еще несколько сотрудников ведомства задержаны в связи с подозрением в государственной измене – по данным спецслужбы задержанные передавали секретные сведения иностранным агентам. В Кремле заявили, что данные аресты никак не связаны с США.

Как пишет издание The Hill, в четверг, 2 февраля, президент США Дональд Трамп опроверг информация о том, что Америка смягчила санкции в отношении России.

С таким же заявлением в ходе пресс-конференции выступил представитель Белого дома Шон Спайсер.

Ранее на сайте Министерства финансов США было опубликовано заявление, где сказано, что Штаты изменили санкционный режим против ФСБ в связи с обвинением ведомства в хакерских атаках. Спайсер пояснил, что это не означает смягчения санкций, а лишь говорит об уточнении действия уже введенных ограничительных мер.

«Мы не смягчаем санкции. Это, как я понимаю, обычная практика Минфина, которая довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций», — заявил представитель администрации президента.

Как уточнили в американском Минфине, теперь у ФСБ появилось разрешение «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ведомству на «продукты информационных технологий». При этом общая стоимость оплаты не должна превышать пяти тысяч долларов в год. О каких именно технологиях идет речь, в министерстве США не уточнили.

При этом, как отметили в ведомстве, запрещается экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым.

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