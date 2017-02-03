Дмитрий Гудков решил стать кандидатом от оппозиции в мэры Москвы

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков решил выдвигаться на пост мэра Москвы на выборах в 2018 году.

Руководитель штаба Дмитрия Гудкова на выборах в Госдуму 2016 года Максим Кац рассказал газете «Ведомости», что политик объявит о своём выдвижении на брифинге в ближайшее время. По словам Каца, кампания Гудкова начнётся в 2017 году с муниципальных выборов, на которых планируется провести в депутаты 200-300 человек, чтобы заручиться их подписями для выдвижения в мэры. «На выборах в Госдуму у Гудкова получилось стать единым кандидатом от демократических сил. Он со многими договорился о поддержке на выборах мэра, и эти переговоры ещё продолжаются», – сказал Кац, которого, кстати, недавно исключили из партии «Яблоко» «за нанесение ущерба её интересам».

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова сообщила, что Дмитрий Гудков пока не обращался к ним за поддержкой, но они открыты для диалога. Председатель московского отделения партии Сергей Митрохин, который сам планирует бороться за кресло мэра, заявил, что у Гудкова нет опыта работы в Москве.

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский, в свою очередь, допустил, что его движение поддержит Гудкова на мэрских выборах. Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального, который на выборах 2013 года едва не обогнал мэра Сергея Собянина, Кира Ярмыш отказалась от комментариев.

Напомним, Дмитрия Гудкова исключили из «Справедливой России» в 2013 году из-за участия в протестных акциях. На выборах в ГД в 2016 году он выдвигался по одномандатному округу в московском Тушине, но проиграл кандидату от «Единой России» Геннадию Онищенко.