Запреты Госдумы: что было, что будет, чем "бешеный принтер" успокоится

К запретам жители страны привыкли. В одночасье табу может быть наложено хоть на митинги у зданий органов власти, хоть на кружевные трусы...

Sobesednik.ru вспомнил наиболее карательные законы последнего времени и попытался разобраться, к чему они привели.

К запретам жители страны привыкли. В одночасье табу может быть наложено хоть на митинги у зданий органов власти, хоть на кружевные трусы...

Что в имени тебе моем?

Какая бы сложная проблема перед властью ни вставала, она не ищет трудных путей ее решения. Самый простой способ – принять очередной запретительный закон. Госдума и Совет Федерации не только всегда рады стараться. Некоторых ретивых депутатов еще и в узде приходится держать: дай им волю – они и само слово «разрешено» запретят.

Вот из самого свежего. Парламентарии предлагают запретить родителям называть своих детей «нелепыми» именами. Чтобы никакие Принцессы и Дельфины по улицам страны с паспортами не разгуливали, понимаешь. А на излете прошлого года возникла инициатива запретить отпускать йод, зеленку и валокордин без рецепта. Это стало ответом на массовое отравление «Боярышником» в Иркутске. Видимо, предполагается, что доведенные до отчаяния отсутствием фунфыриков граждане перейдут на совсем уж экзотическую спиртосодержащую продукцию. Ну а остальным, по задумке, чтобы обработать ссадину, нужно к врачу бежать.

Не ешь и не летай

Третий год действуют введенные в России продуктовые контрсанкции. Действие эмбарго распространяется на страны Европейского союза, США, Австралию, Канаду и Норвегию.

Новости об уничтожении бульдозерами трех венгерских гусей стали будничными. По данным министра сельского хозяйства Александра Ткачева, импорт сельхозпродукции в Россию сократился с введением продэмбарго втрое: с 60 до 20 млрд $.

По признанию президента Владимира Путина, введенные им контрсанкции сказались на стоимости продовольственных товаров. По оценке правительства, за два года санкционного противостояния цены на еду выросли на 32%.

Нельзя россиянам не только есть заграничную еду, но и отдыхать в некоторых странах. Сначала запретили полеты в Турцию по политическим мотивам, и это вызвало сильное сокращение выездного туризма. Потом, после взрыва самолета, закрыли Египет (запрет на полеты туда пока сохраняется), что выездной туризм окончательно подкосило. В 2015 г. он сократился по сравнению с 2014 г. на 20%, а летом 2016 г. по сравнению с летом 2015 г. – еще на 25%. Правда, нельзя сбрасывать со счетов и еще один фактор – падение реальных доходов населения.

Скрепы крепчали

В Европейском суде по правам человека лежит несколько жалоб от россиян, связанных с запретом гей-пропаганды. Формально карается лишь распространение информации, направленной на «формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений». Однако по факту любое публичное оправдание гомосексуализма в России грозит денежными ш­трафами.

В американском штате Вашингтон гей-браки легализованы уже пять лет. Осенью прошлого года за неделю проживания в самом крупном городе штата – Сиэтле – мне довелось увидеть на улицах всего одну пару, открыто демонстрирующую свою «нетрадиционную установку». Да и были эти молодые люди, судя по всему, иностранцами. И думается, вряд ли в России, если снять запрет на гей-пропаганду, общественные места тут же заполнят держащиеся за руки мужчины. Скорее ведущие неистовую борьбу за традиционные ценности активисты и законодатели в первую очередь сами запретную пропаганду и провоцируют.

Еще одно направление российской борьбы за «духовные скрепы» – кара за «оскорбление религиозных чувств». До 2013 г. оно считалось административным правонарушением, но сейчас переведено в категорию уголовных преступлений.

В настоящий момент в суде Ставрополя продолжается рассмотрение дела Виктора Краснова, обвиняемого в оскорблении религиозных чувств за комментарии в «Контакте». Будучи убежденным атеистом, Краснов несколько грубо выразил свое негативное отношение к цитатам из Библии, подшутил над собеседником и вообще заявил, что «Бога нет!» Запрещено! Теперь ему грозит до одного года лишения свободы.

В Екатеринбурге в СИЗО за «ловлю покемонов» находится 21-летний студент и видео-блоггер Руслан Соколовский. Он провинился тем, что играл в Pokemon Go в храме, а затем выложил ролик в интернет.

Активное обсуждение необходимости введения уголовного наказания за «святотатство» началось после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя. По мнению многих правозащитников, закон противоречит принципам светского государства, закрепленным в Конституции России, размывает границу между свободой слова и свободой совести и может спровоцировать конфликты на религиозной почве.

Стучите – и вас не закроют

Житель Чечни Асхаб Хизриев стал первой жертвой закона из так называемого пакета Яровой. Как утверждает следствие, «обладая достоверной информацией» о планах своего знакомого уехать на войну в Сирию, Хизриев не сообщил об этом в правоохранительные органы. Теперь за нежелание становиться доносчиком ему грозит тюремный срок.

Ирина Яровая Фото: Global Look Press

Судить чеченца собираются по новой статье Уголовного кодекса – «Несообщение о преступлении». Велика вероятность, что для привлечения к ответственности по данной статье следователям будет достаточно доказать, что гражданин был знаком с преступником, а значит, не мог не знать о его злостных планах, опасается адвокат Иван Павлов. Что открывает большой простор для злоупотреблений.

– Адвокатская практика показывает, что следствие не утруждает себя доказыванием наличия умысла, а суды даже не пытаются вникнуть в суть дела. Формулировки статьи 205.6 УК РФ очень расплывчатые и располагают к избирательному правоприменению, – полагает адвокат.

Есть и еще одна угроза. Норма о недоносительстве рискует оказаться удобной для борьбы не только с терроризмом, но и просто с политически неблагонадежными. Достаточно ввести новые поправки, расширяющие перечень преступлений, о которых необходимо бежать докладывать гражданину начальнику. То есть теперь запрещено даже друзей-знакомых заводить.

Отдушина

Нельзя сказать, что власти действуют одним лишь кнутом. Все же не одними запретами живет страна. Пусть и редко, но порой что-нибудь в России и разрешается. Как, например, домашние побои.

На прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении законопроект, отменяющий уголовное наказание за насилие со стороны близких родственников. Правда, реакция у общества на эту инициативу неоднозначная, но это уже не так важно. Главное – наконец хоть что-то разрешили.

Политолог Константин Калачев: Запретов станет меньше

– В прежние годы значительная часть запретительных инициатив была связана с самопиаром депутатов. Шумовой эффект произведен, а дальше хоть трава не расти. В новом созыве Госдумы индивидуальное нормотворчество минимизировано, ведется работа по выправлению имиджа нижней палаты. Вместе с тем надо понимать, что значительная часть запретов формулируется вне стен Думы, а парламент тогда становится просто инструментом. Но думаю, что в год перед президентскими выборами запретов станет меньше. Тем более самые трудные годы, когда мы были в «кольце врагов» и гулял «призрак Майдана», уже позади. Ситуация нормализуется.

Список запрещенного

- Усыновление детей иностранцами. Окрещенная в СМИ «законом Димы Яковлева» норма стала ответом на санкции США, введенные персонально против российских чиновников.

- Соцсеть LinkedIn. Блокировка популярного у профессионалов ресурса осуществлена по требованию Роскомнадзора. LinkedIn отказалась выполнять требование российского закона о переносе своих серверов в нашу страну.

- Вояжи силовиков за границу. Сотрудникам правоохранительных органов запрещено проводить отпуска на территории других государств, так как они якобы рискуют быть завербованными иностранными разведками.

- Сообщения о причинах самоубийства. Роскомнадзор стал требовать от СМИ умалчивать не только о способе суицида, но и о причинах, толкнувших человека на этот шаг. Например, невыплата зарплаты...