Политика
Источник: Regnum
11:50, 02 Февраля 2017 Версия для печати

Выход Минска из ЕАЭС и ОДКБ в РФ назвали "экономической войной"

СМИ сообщили о готовности Белоруссии выйти из состава Евразийского экономического союза и ОДКБ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Белоруссии. Сигналом к этому послужило введение Минском безвизового режима с 80 странами на срок не более пяти дней.

Информационное агентство Regnum со ссылкой на источник сообщает о том, что Минск готовится к выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также Белоруссия, возможно, выйдет из состава Союзного государства России и Белоруссии.

По данным Regnum, в Кремле с пониманием отнеслись к желанию Минска обрести независимость и не намерены делать из этого сенсацию.

Источник агентства отметил, что «при любом развитии событий белорусский народ всегда будет считаться братским, независимо от политики центрального руководства».

При этом власти РФ подчеркнули, что данное решение Белоруссии означает выход на тропу «экономической войны». По данным Regnum, в Кремле разочарованы тем, что в Белоруссии никто не усвоил опыт Украины, «где смена власти произошла и еще произойдет именно из-за нежелания учитывать национально-государственные интересы подавляющего большинства украинского народа, ориентированного на союз с государствами ЕАЭС».

По мнению руководства РФ, отделение Белоруссии от вышеназванных организаций отбросит страну «на обочину мирового развития».

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