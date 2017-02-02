Политика
Источник: Зарубежные СМИ
10:18, 02 Февраля 2017 Версия для печати

Трамп по телефону разругался с главой Австралии из-за беженцев

Президент США Дональд Трамп назвал беседу с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом «худшей» за день.

По данным издания Washington Post, которое ссылается на анонимные источники в американском правительстве, в субботу, 28 января, состоялся телефонный разговор главы Белого дома с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. По словам Трампа, эта беседа пока была «худшей» из всех его переговоров с лидерами иностранных государств.

Планировалось, что беседа политиков будет длиться как минимум час, однако уже через 25 минут разговора раздраженный американец бросил трубку.

Как пишет газета, в ходе диалога обсуждался вопрос соглашения о переселении в США беженцев с островов Манус в Папуа-Новой Гвинее и Науру, заключенное при администрации Барака Обамы. Трамп заявил австралийскому премьеру, что данное соглашение он считает «худшим за все время».

Речь идет о соглашении, согласно которому США обязаны ежегодно давать приют нескольким тысячам беженцев, проживающих в центре временного содержания в Австралии. Как заявил Трамп, он услышал об этом соглашении впервые. Кроме того, американский лидер обвинил Австралию в попытке прислать в США новых «бостонских террористов».

«Можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Зачем? Я изучу эту чертову сделку», – написал глава США в своем микроблоге в Twitter.

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