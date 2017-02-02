Полет Ан-26 Украины над буровыми вышками в РФ сочли "провокацией"

Минобороны РФ выразило протест Украине в связи с опасными маневрами Ан-26 возле буровых вышек в Черном море.

Как пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, вечером 1 февраля в Минобороны был вызван военный атташе Украины «для вручения военно-дипломатической ноты». Это связано с тем, что ранее в этот день украинский самолет Ан-26 на низкой высоте совершил два захода на российские буровые вышки в Черном море.

«Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест Минобороны России на действия украинской стороны, в ходе которых украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11:30 до 12:00 совершил два опасных облета российских буровых вышек "Таврида" и "Крым-1" на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования», – рассказал Конашенков.

По его словам, российская сторона считает действия украинского самолета провокацией.

При этом в Киеве утверждают, что сотрудники подразделения охраны буровой платформы открыли огонь по самолету. Однако Конашенков назвал эти заявления «абсолютной ложью». Как сообщил журналистам представитель штаба Черноморского флота РФ, сотрудник охраны подал четыре световых сигнала из «сигнального пистолета», чтобы предотвратить возможное столкновение воздушного судна с мачтой вышки.