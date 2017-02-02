"Отношения России и Беларуси могут пойти по украинскому сценарию"

РФ укрепляет границу с Белоруссией. Где пробежала кошка между Лукашенко и Путиным, спросил Sobesednik.ru у эксперта.

Впервые с 1995 года Россия выставила пограничные посты на российско-белорусской границе. С чем связаны растущие барьеры между Минском и Москвой, Sobesednik.ru узнал у эксперта Высшей школы экономики, специалиста по российско-белорусским отношениям Дмитрия Болкунца.

— Формально восстановление пограничных постов связано с тем, что Беларусь отменила визы на срок пребывания до пяти дней для граждан 80 стран. Так как границы у нас с белорусами нет, то эти иностранцы могли беспрепятственно попадать и на территорию России без виз. Чтобы закрыть эту лазейку для нелегалов, ФСБ поставило посты, — говорит эксперт.

— Говорит это об ухудшении отношений между Москвой и Минском?

— Ухудшение, конечно, есть. Александр Лукашенко откровенно саботирует Европейский экономический союз. Он не явился на саммит ОДКБ в Санкт-Петербурге в декабре. Согласия по многим вопросам уже не удается достигнуть.

— Какая «черная кошка» пробежала между братскими странами?

— Причина — энергетический спор. Минск пытается продавить дешевые цены по нефти и газу, а Москва не готова идти на такие серьезные уступки. Долгое время Беларусь получала самый дешевый газ в Европе, нефть ввозили вообще беспошлинно. С наступлением кризиса Россия уже не могла себе позволить делать такие подарки даже братскому народу, но новые условия, по-прежнему самые льготные в Европе, Лукашенко все равно не устраивают.

— Кто больше теряет от обострения — мы или они?

— Для Беларуси и ее граждан потеря России будет катастрофой. Одна только переработка российской нефти составляет 40% суммарного экспорта Беларуси. Это серьезная поддержка белорусской экономики и весомый аргумент в ее отношениях с Европой. Получается, Лукашенко 20 лет не занимался экономикой и сидел на российских дотациях, а когда «старший брат» стал ужимать условия, началась политическая истерика.

— До чего может дойти? Украинский сценарий невозможен?

— Ну почему невозможен? Две недели назад в Польше, в Варшаве эксперты НАТО провели военные учения, на которых прорабатывалась легенда, что Кремль свергает Лукашенко, и какие за этим следуют ответные меры. Эксперты Беларуси принимали участие. Это нехороший знак. Но будем надеяться, до украинского сценария дело все-таки не дойдет.