Москва ввела пограничную зону с Минском для защиты своих границ

ФСБ России получила приказ установить пограничную зону на границе с Белоруссией.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что власти Белоруссии ввели безвизовый режим для граждан 80 стран на срок не более пяти дней. Данные нововведения не коснутся тех, кто прилетает в Белоруссию из России, а также тех, кто собирается вылететь из Минска в РФ.

Как сообщается на официальном портале правовой информации, российские власти поручили ФСБ создать пограничную зону с Белоруссией на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей.

При этом, как отмечают составители соответствующего приказа, подписанного главой ФСБ Александром Бортниковым, решение о введении режима пограничной зоны принято с целью «создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации».

В документе сказано, что пограничные управления ФСБ должны установить места и время для въезда лиц и транспорта в пограничную зону, а также организовать установку предупреждающих знаков.

Приказы вступят в силу 7 февраля.