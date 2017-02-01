Политика
17:28, 01 Февраля 2017 Версия для печати

В Осло возмущены отказом РФ в визах депутатам из-за санкций

МИД Норвегии вызвал посла РФ из-за отказа в визах депутатам, планировавшим визит в Москву.

Как передает РИА «Новости», некоторые члены комитета по международным делам и обороне парламента Норвегии были вынуждены отложить поездку в российскую столицу из-за проблем с визами.

«Делегация членов комитета по международным делам и обороне парламента Норвегии планировала посетить Москву 2–3 февраля для политических переговоров. Этот визит откладывается, поскольку некоторые члены делегации не получили визы в Россию», — сообщает сайт норвежского парламента.

После случившегося Министерство иностранных дел Норвегии вызвало российского посла, чтобы выразить свой протест России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы выразили протест и заявляем, что мы находим решение российской стороны несправедливым и необоснованным. Мы обратились к российским властям с просьбой пересмотреть решение, и все это время надеялись, что будет возможным найти выход, поскольку речь идет об официальном приглашении для главы комитета по международным делам и обороне», — заявил глава МИД Норвегии Берге Бренде.

В ведомстве полагают, что причиной отказа в визах могла стать поддержка Осло антироссийских санкций.

Как сообщает норвежская телерадиокомпания NRK, во въезде в Россию среди прочих было отказано отказали лидеру социал-либеральной партии Венстре Трине Скеи Гранде и Борду Вегару Сульхьелл из Социалистической левой партии.

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