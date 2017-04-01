"У Трампа с Россией протокол о намерениях, но еще не контракт"

Прошло полторы недели после инаугурации Трампа. Можно ли сделать выводы о его будущей политике по его первым шагам в роли президента?

Журналист, политобозреватель-американист Михаил Таратута — о первых шагах Дональда Трампа и его дальнейших планах.

Прошло полторы недели после инаугурации Трампа. Можно ли сделать выводы о его будущей политике по его первым шагам в роли президента?

Главное, что бросается в глаза: Трамп скрупулезно, шаг за шагом выполняет предвыборные обещания. Обещал вернуть рабочие места в Америку — и вот уже три автогиганта отказываются строить новые заводы за рубежом, а вместо этого инвестируют средства в США. На очереди уже и другие. Обещал построить стену с Мексикой, изменить иммиграционную политику, скорректировать систему доступного медицинского страхования, выйти из торгового соглашения с тихоокеанскими странами — подписал соответствующие указы, запустившие эти процессы. Говорил о том, что будет полезно вместе с Россией бороться против ИГИЛ — и вот уже Пентагон предоставил цели, по которым российские бомбардировщики нанесли удар, что, кстати, американцы отказывались делать при Обаме.

За первых полторы недели после вступления в должность Трамп предпринял столько действий, сколько его предшественники не успевали сделать и за полтора месяца. Не обсуждая качество и целесообразность этих шагов, можно только сказать, что за 10 дней он успел перечеркнуть все то, что Обама создавал восемь лет. Складывается впечатление, что Трамп ничего не хочет откладывать на будущее, всё сейчас и всё сразу, словно боится не успеть. Собственно, в условиях, когда чуть ли ни полстраны испытывает к Трампу жгучую неприязнь, ему действительно надо успеть в течение первых ста дней (обычно после этого срока выставляются первые оценки новому президенту) сделать что-то, что будет признано важным достижением не только его сторонниками, но и более широким кругом американцев. Это поможет Трампу укрепить свою легитимность и двигаться дальше.

Мне кажется, что таким важным достижением не в последнюю очередь могут стать совместные с Россией успешные действия по борьбе с ИГИЛ. В этом случае Трамп убивает сразу двух зайцев: ему будет что предъявить в качестве своих успехов на посту главкома, а кроме того, это расчистит путь к установлению более продуктивных отношений с Россией, за что он постоянно высказывался до и после своего избрания. Судя по всему, именно координация действий по борьбе с террористами и стала главной темой субботнего телефонного разговора наших двух президентов.

Из скупых сообщений об их разговоре следует, что главы наших стран затронули много разных других тем, но о санкциях конкретно речь все же не шла. Хотя о снятии с России ограничений Трамп говорит постоянно. В американской печати даже ходят слухи, что соответствующий президентский указ уже подготовлен.

От Трампа, конечно, можно ожидать всякое, этот человек не привык слышать слово «нет», но все же с трудом верится, что в этом вопросе он пойдет напролом. В условиях, когда практически весь политический класс Америки — а это и Конгресс, и пресса, и бесконечные эксперты в многочисленных аналитических центрах — испытывает сильнейшее недоверие к России и враждебность к нашему президенту, покончить с санкциями простым росчерком пера значило бы для Трампа войти в убийственный клинч со своими самыми серьезными противниками.

Прими Трамп такое решение, законодатели в ответ, скорее всего, проведут закон, предписывающий еще более чувствительные для России санкции. Трамп, конечно, наложит на этот закон вето, но вполне может статься, что Конгресс наберет достаточное количество голосов, чтобы преодолеть президентское вето. А это для Трампа уже будет серьезное поражение.

Мне кажется, что по столь конфронтационному пути Трамп едва ли пойдет. Более вероятно, что в отношениях двух ветвей власти по вопросу о России будет вестись постоянный торг: вы соглашаетесь на то, а я соглашаюсь на это. Это будет путь компромиссов, тактических побед и поражений каждой из сторон. Чем больше положительных результатов в ходе нормализации наших отношений с Америкой удастся достичь, тем легче будет сделать каждый последующий шаг. Но это только при условии, что сам Трамп сохранит свой российский тренд, что, увы, гарантировать никто не может.

Словом, несмотря на обещающий телефонный разговор, жесты Трампа в отношении нашей страны, говоря языком бизнеса, — это пока еще больше протокол о намерениях, но еще не подписанный контракт. Выглядит заманчиво, но четкой определенности пока еще нет.

Таратута Михаил

[Прим. ред.: ИГИЛ, также ИГ и «Исламское государство» — террористическая организация, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.]