Политика
Источник: Интерфакс
13:28, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Трамп оказался интереснее Путина для российских журналистов

Дональд Трамп обогнал Владимира Путина в рейтинге самых упоминаемых персон в российских СМИ.

«Интерфакс» со ссылкой на данные «Системы комплексного анализа новостей» сообщает, что в январе американский президент Дональд Трамп получил более 202 тысяч ссылок в российской прессе.

Второе место в топ-10 самых упоминаемых персон занял глава РФ Владимир Путин (147 тысяч ссылок в СМИ). Интересно, что в этом рейтинге Путин уступал лидерство только в период президентства Дмитрия Медведева с 2008 по 2011 год.

В первую десятку персон, наиболее интересных СМИ, вошли также экс-президент США Барак Обама (61 тысяча упоминаний), премьер-министр Дмитрий Медведев (40 тысяч), президент Украины Пётр Порошенко (34 тысячи), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (27 тысяч), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (16 тысяч), экс-президент Украины Виктор Янукович (13 тысяч) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (12 тысяч).

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