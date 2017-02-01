Политика
Источник: Life
09:38, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Поклонская просит СМИ присылать ей компромат на депутатов

Глава антикоррупционной комиссии Госдумы Наталья Поклонская призвала присылать ей компромат на депутатов.

В интервью веб-порталу Life Наталья Поклонская рассказала о том, как собирается контролировать доходы и расходы парламентариев с помощью общественников и представителей СМИ.

«Предлагаю сообщать об известных фактах нарушений антикоррупционного законодательства депутатами не только в интернете, но и направлять официально в Госдуму в установленном законом порядке», — сообщила экс-прокурор Крыма.

Она уточнила, что компромат на депутатов, уличенных в коррупции, будет проходить обязательную проверку и учитываться во время изучения их деклараций о доходах.

По словам Поклонской, заявить о коррупционной деятельности того или иного депутата могут руководители зарегистрированных в России общественных организаций, политических партий, общероссийских СМИ, а также члены Общественной палаты и представители правоохранительных органов. При этом анонимные сведения, полученные из других источников, рассматриваться не будут.

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