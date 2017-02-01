Политика
Источник: РИА "Новости"
14:46, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Кремль признался в игнорировании процесса по делу Навального

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за процессом по делу Алексея Навального.

Ранее Sobesednik.ru писал, что судебные приставы доставили оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова в кировский суд, где проходит процесс по пересмотру дела «Кировлеса». По мнению Навального, таким образом власти пытаются ускорить судебный процесс и помешать ему баллотироваться в президенты.

Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что ни процесс по делу Навального, ни президентские выборы не являются для Кремля пунктом повестки дня. «Мы, к сожалению, не слышали каких-то заявлений, связанных с этим судебным процессом, и особо за ним не следим, честно говоря», — признался Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина также отверг обвинения Навального в том, что Кремль «дирижирует» процессом по делу «Кировлеса», чтобы помешать ему участвовать в президентской гонке. «Нам пока непонятно, как можно сейчас снять с выборов, которых пока нет, никакой предвыборной кампании нет», — сказал Песков.

читайте также:Алексей Навальный
В двух словах. В чем изобличил Алексея Навального фильм НТВ
Sobesednik.ru посмотрел фильм НТВ «Гражданин Навральный» и изучил обвинения против Алексея Навального »

читайте также:Владимир Путин
Три угрозы для Путина на выборах-2018: явка, Навальный и чиновники
Возможные проблемы при избрании Путина на четвертый срок и пути их обхода Sobesednik.ru обсудил с экспертами »

Также по теме
Навальный
Путин
Выборы-2018
Песков
Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

День в истории с Борисом Бурдой. Первая финансовая пирамида
07:02, 03 Февраля 2017
Борис Бурда Sobesednik.ru решил напомнить о том, 380 лет назад рухнула первая финансовая пирамида – «тюльпановая»
»
"Советских вождей" на Первом канале разрешил Мединский
06:04, 03 Февраля 2017
Sobesednik.ru узнал о личном одобрении сериала «Советские вожди» министром культуры РФ Владимиром Мединским
»
Константин Баканов: Сталин без антракта
00:05, 03 Февраля 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о фигуре Сталина в репертуаре различных российских театров
»