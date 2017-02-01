Кремль признался в игнорировании процесса по делу Навального

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за процессом по делу Алексея Навального.

Ранее Sobesednik.ru писал, что судебные приставы доставили оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова в кировский суд, где проходит процесс по пересмотру дела «Кировлеса». По мнению Навального, таким образом власти пытаются ускорить судебный процесс и помешать ему баллотироваться в президенты.

Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что ни процесс по делу Навального, ни президентские выборы не являются для Кремля пунктом повестки дня. «Мы, к сожалению, не слышали каких-то заявлений, связанных с этим судебным процессом, и особо за ним не следим, честно говоря», — признался Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина также отверг обвинения Навального в том, что Кремль «дирижирует» процессом по делу «Кировлеса», чтобы помешать ему участвовать в президентской гонке. «Нам пока непонятно, как можно сейчас снять с выборов, которых пока нет, никакой предвыборной кампании нет», — сказал Песков.