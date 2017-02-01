Глава района на Кубани разозлил губернатора ковровой дорожкой

Глава Апшеронского района Андрей Кравченко ушёл в отставку после критики губернатора Краснодарская края.

ОТР сообщает, что 31 января краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев принял отставку Андрея Кравченко, который возглавлял Апшеронский район с 2009 года.

Кравченко подал в отставку после того, как Кондратьев раскритиковал его за задержку строительства спортивного комплекса. Во время внепланового визита губернатор выложил у себя в Twitter фотографию ковровой дорожки, которую для него постелили на снегу на том месте, где должен был находиться воздухоопорный спортивный комплекс. «Кажется, власть тут не понимает, чем надо заниматься. Не дорожки для начальства стелить, а чинить то, что разваливается», — написал Кондратьев.

Кроме того, губернатора возмутило, что местные жители жалуются ему на многочисленные коммунальные проблемы в Апшеронском районе: «Немыслимо, что люди жалуются губернатору на разрытые канавы».

Отметим, что спортивный комплекс торжественно открыли в Апшеронском районе в декабре 2011 года. Однако через месяц его закрыли, поскольку строительство не было завершено. В феврале 2016 года Кондратьев велел Кравченко открыть объект к 1 сентября. «Ощущение, что местным властям наплевать на людей. Если в следующий приезд увижу, что отношение не изменилось, будем говорить по-другому», — пригрозил тогда глава Кубани.