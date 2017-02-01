Политика
Источник: ОТР
10:40, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Глава района на Кубани разозлил губернатора ковровой дорожкой

Глава Апшеронского района Андрей Кравченко ушёл в отставку после критики губернатора Краснодарская края.

ОТР сообщает, что 31 января краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев принял отставку Андрея Кравченко, который возглавлял Апшеронский район с 2009 года.

Кравченко подал в отставку после того, как Кондратьев раскритиковал его за задержку строительства спортивного комплекса. Во время внепланового визита губернатор выложил у себя в Twitter фотографию ковровой дорожки, которую для него постелили на снегу на том месте, где должен был находиться воздухоопорный спортивный комплекс. «Кажется, власть тут не понимает, чем надо заниматься. Не дорожки для начальства стелить, а чинить то, что разваливается», — написал Кондратьев.

Кроме того, губернатора возмутило, что местные жители жалуются ему на многочисленные коммунальные проблемы в Апшеронском районе: «Немыслимо, что люди жалуются губернатору на разрытые канавы».

Отметим, что спортивный комплекс торжественно открыли в Апшеронском районе в декабре 2011 года. Однако через месяц его закрыли, поскольку строительство не было завершено. В феврале 2016 года Кондратьев велел Кравченко открыть объект к 1 сентября. «Ощущение, что местным властям наплевать на людей. Если в следующий приезд увижу, что отношение не изменилось, будем говорить по-другому», — пригрозил тогда глава Кубани.

читайте также:Александр Хорошавин
"Роскошная сдержанность": туристов зовут в дом губернатора Сахалина
Любой желающий может почувствовать себя опальным главой Сахалинской области: его хоромы теперь открыты для туристов »

читайте также:Даже колючая проволока их не останавливает
За что "зачищают" экологов на Кубани и Северном Кавказе
Замруководителя северо-кавказской «ЭкоВахты» Дмитрий Шевченко рассказал Sobesednik.ru, как преследуют экологов в регионе »

Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

"Советских вождей" на Первом канале разрешил Мединский
06:04, 03 Февраля 2017
Sobesednik.ru узнал о личном одобрении сериала «Советские вожди» министром культуры РФ Владимиром Мединским
»
Константин Баканов: Сталин без антракта
00:05, 03 Февраля 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о фигуре Сталина в репертуаре различных российских театров
»
5 фактов о самом вкусном зимнем напитке – какао
22:09, 02 Февраля 2017
Sobesednik.ru выяснил, чем полезно какао и почему его особенно хорошо употреблять в зимний период
»