Политика
Источник: RT
09:24, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Евросовет выдал России 2,5 млн евро на семинары по коррупции

Евросовет выделил 2,5 миллиона евро на помощь российским бизнесменам в борьбе с коррупцией.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил RT, что с 2017 года Европейский совет, Евросоюз и аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей запустили в РФ программу под названием «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик». Она призвана помочь бизнесменам бороться с коррупцией на муниципальном уровне.

По словам Титова, программа состоит из тренингов, семинаров и конференций с участием российских экспертов, отобранных Советом Европы. На этих мероприятиях бизнесменам рассказывают о различных сценариях коррупционных практик и о способах борьбы с ними.

«Эта программа стоит €2,5 млн и рассчитана на 36 месяцев. Проект реализуется за счёт добровольного финансирования, выделяемого странами членами Совет Европы, а также — средств частных иностранных фондов и компаний, в том числе работающих в России. Мы начали проводить семинары, где собираем предпринимателей, чиновников, для того, чтобы показать, какие существуют коррупционные практики и как с этим бороться. Таких мероприятий мы планируем провести несколько десятков по всей России», — рассказал Борис Титов.

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