ФБР считает, что кампания Трампа оплачивалась из пенсий россиян

Американские спецслужбы проверяют возможные пути финансирования Россией предвыборной кампании Дональда Трампа.

Ранее Sobesednik.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал бредом информацию о компромате РФ на Трампа, а также объяснил, что подобные слухи служат орудием внутриполитической борьбы в США.

Как сообщает информационная служба McClatchy, ФБР совместно с другими спецслужбами уже несколько месяцев проверяет возможные пути, через которые российские власти могли переправлять средства на поддержку кампании республиканца.

По данным источников службы, в расследовании задействованы ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности (АНБ), Министерства юстиции и финансов, а также аппарат директора национальной разведки США Джеймса Клэппера.

Спецслужбы подозревают, что выплаты пенсий постоянно проживающим на территории США россиянам могли стать косвенным источником финансирования избирательной кампании Трампа или действий хакеров.