Политика
Источник: "Дождь"
14:43, 18 Января 2017 Версия для печати

В "Роснефти" на вопрос СМИ о "мигалке" Сечина ответили бранью

По данным СМИ, глава компании «Роснефть» Игорь Сечин пользуется спецсигналом на автомобиле вопреки указу президента РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава РФ Владимир Путин подписал указ о том, что «мигалки» разрешается устанавливать не на восьми, а на 12 автомобилях депутатов Госдумы.

Телеканал «Дождь» выяснил, что председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин пользуется «мигалкой» на служебном автомобиле, несмотря на то, что в указе президента «Об упорядочении использования спецсигналов», подписанном в мае 2012 года, «Роснефть» не значится в числе госкомпаний, представителям которых положены «спецсигналы».

О том, что Сечин пользуется «мигалкой», «Дождю» сообщили два источника, близкие к главе «Роснефти», а также чиновник правительства.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев жестко отреагировал на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть эту информацию: «Пройдите, пожалуйста, в *** [нецензурная лексика]. Примите уверения в нашем неизменном почтении», – сказал Леонтьев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отказался от комментариев.

Между тем источники в правительстве рассказали СМИ, что Сечин, возможно, пользуется автомобилем, который ему предоставила не его компания, а другое ведомство, имеющее право на установку спецсигнала, например Федеральная служба охраны. Впрочем, в пресс-службе ФСО заявили, что не имеют отношения к «мигалкам» главы «Роснефти».

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