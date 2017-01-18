Политика
Источник: "112 Украина"
08:21, 18 Января 2017 Версия для печати

Савченко предложила Киеву не "рвать вышиванки" и "сдать" Крым РФ

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко предложила Киеву отказаться от претензий на Крым, чтобы вернуть Донбасс.

В эфире телеканала «112 Украина» Савченко заявила, что, «сколько бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки» украинские депутаты, «на определенное время» стране все-таки придется признать Крым российской территорией.

По мнению Савченко, «сдав» Крым России, Украина получит шанс вернуть под свой контроль Донбасс.

«Крым — это очередное Приднестровье. Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, они (власти Украины – прим. ред.) оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу — это военный путь. Это не две недели и не два месяца, но это война», — заявила Савченко журналистам.

Она также считает, что лучшим вариантом решения данного вопроса может стать договоренность по Крыму и Донбассу между Россией и странами Запада.

Однако Украина, по мнению Савченко, в этих переговорах участвовать не будет, поскольку политически «несамостоятельна».

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