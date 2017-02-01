Откуда у Улюкаева 500 миллионов? Расследование "Собеседника"

Sobesednik.ru выяснил, что общая стоимость арестованного имущества Алексея Улюкаева превышает 500 миллионов рублей.

Находящийся под домашним арестом экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев лишился своих накоплений. Басманный суд столицы наложил арест на денежные средства обвиняемого в получении взятки бывшего чиновника. На банковских счетах Улюкаева были обнаружены 1 млн $ и 280 млн руб. В руки следователей попали и золотые монеты, изъятые у экс-министра, каждая из которых оценивается от 13 тыс. до более 6 млн руб.

Общая стоимость арестованного – более 500 млн руб. Это в несколько раз превышает сумму всех его легальных доходов за годы работы в правительстве.

Назначен министром Улюкаев был в 2013-м. В 2014-м он официально задекларировал заработок в 80,429 млн руб. Годом позднее – 43,344 млн руб., а в 2016 г. – 59,953 млн руб. Его супруга получала все это время в разы меньше.

Получается, даже если бы 3 года Улюкаев вообще не тратил ни копейки, то мог бы скопить только 184 млн руб. Откуда же взялись еще более 300 млн? Тем более якобы полученные от «Роснефти» 2 млн $ до банка экс-министр донести явно не успел.

– Подаваемые чиновниками декларации делятся на открытые и закрытые. Во вторых как раз и указываются банковские счета, ценные бумаги. Теоретически большие суммы могли «переходить» из года в год. Но легальными их можно назвать лишь в том случае, если они появились у Улюкаева до поступления на госслужбу. В случае же отсутствия обоснования расхождений с декларациями по закону возможно даже изъятие денежных средств, – объяснил зам. гендиректора Центра антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов.

До прихода в правительство Улюкаев 9 лет трудился первым зампредом Центробанка. На сайте регулятора сведения о доходах служащих опубликованы начиная с 2012-го. Однако за этот год декларация Улюкаева в доступе отсутствует, хотя он проработал в банке все 12 месяцев. Годовой доход лиц, трудившихся в то время на аналогичных позициях, составлял в среднем 20 млн руб.

Можно предположить, что за все время работы в ЦБ Улюкаев мог бы скопить примерно 180 млн руб. С учетом министерского периода получается менее 400 млн – до арестованных 500 млн все равно недотягивает. И это если допустить, что на еду и одежду ему все эти 12 лет тратиться вообще не приходилось. А если сюда добавить еще и немалый список недвижимого имущества (авто, дачи и квартиры), то и без того сомнительные источники обогащения госслужащего вызывают еще больше вопросов. К тому же и до ЦБ он бизнесом заниматься права не имел, так как в 2000–2004 годах занимал пост первого зама главы Минфина Алексея Кудрина.

Правда, дополнительное финансирование Улюкаев мог получать от смежного труда. В 2008–2011 годах он – председатель совета директоров Московской межбанковской валютной биржи. Уже в министерский период был замом управляющего от РФ в Международном банке реконструкции и развития и главой наблюдательного совета ПАО «Банк ВТБ». Но в данном случае возможные денежные вознаграждения должны в любом случае отражаться в декларациях.

Но в бизнесе его сын. Во время прошлогоднего шумного дела с обнародованием так называемого панамского досье сын Алексея Улюкаева Дмитрий оказался замешан в офшорном скандале. Он являлся директором компании Ronnieville Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.