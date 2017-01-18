Политика
16:23, 18 Января 2017 Версия для печати

Надежда Савченко призвала отказаться от Крыма. Что происходит?

Надежда Савченко
Надежда Савченко
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru узнал у украинского политолога, зачем Надежда Савченко предлагает отказаться от Крыма в обмен на Донбасс.

Как сообщал Sobesednik.ru, внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что ради возвращения Донбасса необходимо отказаться от Крыма. По словам политика, добиться этого мирным путем можно только так.

«Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим... Они должны отказаться от Крыма, — заявила Савченко. — Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым — это очередное Приднестровье». Отказаться от Крыма ради Донбасса, по ее словам, нужно, чтобы Донбасс также не стал условным Приднестровьем.

Высказывание Надежды Савченко было встречено довольно прохладно всеми сторонами. Представители сепаратистов заявили, что сотрудничать с депутатом будут только в случае «наделения ее соответствующими полномочиями переговорщика». Представитель ЛНР Владислав Дейнего предположил, что в Киеве идет «некая внутриэлитная игра». Нардеп Украины Дмитрий Тымчук предположения сепаратиста опроверг, а Савченко заподозрил в психическом расстройстве. «Как народный депутат готовлю запрос в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой дать правовую оценку заявлениям Н. Савченко на предмет призывов к изменению территориальной целостности Украины», — сообщил политик в своем фейсбуке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поднятый Савченко вопрос «недискуссионный» и «неоспоримый». «Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов», — добавил он.

Это уже не первое странное высказывание депутата Савченко — ранее она призывала к переговорам с сепаратистами и сама выражала готовность взять на себя роль парламентера. Каковы ее перспективы как политика? С этим вопросом мы обратились к политологу Алексею Курпасу (Украина).

— На самом деле такой продукт, как Савченко, имеет право на жизнь, — сказал эксперт. — Украина на данный момент — не однородное политическое поле. С момента агрессии на Востоке общество сплотилось и сейчас оно более едино. И хотя сторонники единой независимой Украины преобладают, есть небольшой процент и тех, кто хотел бы «вернуть СССР», и есть те, кто априори против войны. И эти люди готовы поддержать любую инициативу по ее [войны] прекращению.

По мнению Алексея Курпаса, сейчас «продукт "Савченко"» проверяют на вес, на глаз, пробуют там, где она сможет повести за собой определенные силы, возможно — привести их в Раду.

— Полагаю, в течение ближайших двух месяцев мирная риторика будет уже преобладать, — прогнозирует эксперт. — Некоторые политики, особенно те, кто финансируют СМИ, например [Виктор] Пинчук, уже заговорили о мире. И они будут востребованы.

По словам политолога, проукраинкие политики восприняли заявление Савченко резко негативно. Но политики-«миротворцы» создали видимость понимания: люди имеют право на самоопределение.

— Но даже так называемые «миротворцы» вряд ли будут сидеть спокойно, если вдруг, например, часть Западной Украины решит отделиться и присоединиться к Румынии, — продолжает Курпас. — В Украине есть полярные мнения о Крыме.

По словам эксперта, несмотря на то, что Крым получал дотации из украинского центра, «позиция большинства украинцев едина: какими бы плохими территории ни были, разбрасываться ими нельзя».

— То, что говорит Савченко, ранее уже высказывали и некоторые западные аналитики, — говорит Алексей Курпас. — Есть мнение, что Донбасс затевался с конкретной целью — для дальнейшего обмена на что-то. И это что-то — Крым.

— Допустим, происходит невероятное: Киев прислушивается к Савченко. Но это еще не означает, что к ней прислушивается мировое сообщество, признает Крым российским и снимает с России санкции?

— Потому РФ и работает сейчас мировыми лидерами в этом направлении. По поступающей информации, есть некоторые планы и идеи, на международном уроне обсуждается проведение еще одного референдума в Крыму, только уже не под дулами автоматов, а в соответствии с международными нормами. И если идет подготовка к такому сценарию, будут и подобные высказывания Савченко.

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