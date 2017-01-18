Исход драки за Исаакий между депутатами решил численный перевес

Депутат от «Яблока» Михаил Амосов устроил потасовку с членами «Единой России» в Законодательном собрании Петербурга.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что вход в Исаакиевский собор сделают бесплатным после его передачи в безвозмездное пользование РПЦ.

Как пишет «Фонтанка» 18 января, Михаил Амосов выступил против принятия постановления «Единой России» и ЛДПР в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. Амосов попросил спикера ЗакСа Вячеслава Макарова отсрочить принятие постановления до внесения поправок, однако тот его проигнорировал.

«Это не по-христиански. Я за поправки, дайте сроки на поправки!» – заявил Амосов и начал скандировать эти слова, передвигаясь по залу заседаний. В какой-то момент его окружили члены «Единой России», двое из которых схватили недовольного политика за руку, в результате чего возникла потасовка. Судя по опубликованному в Сети видео, конфликт закончился довольно благополучно. Информации о пострадавших, во всяком случае, не поступало.

Кадры из ЗакСа смотрите в нашем разделе Видео.