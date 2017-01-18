Политика
Источник: KHOU 11
12:45, 18 Января 2017 Версия для печати

Джордж Буш – старший попал в больницу с неизвестным диагнозом

Бывший президент США Джордж Буш – старший госпитализирован в Техасе.

Как передает телеканал KHOU 11, 92-летний экс-глава Штатов попал в больницу в штате Техас. По словам представителя Буша-старшего Джина Бекера, в данный момент состояние политика стабильное, «чувствует себя нормально».

Бекер заверил, что врачи планируют выписать больного уже через пару дней. Причину госпитализации представитель экс-президента раскрывать не стал.

Джордж Буш – старший является 41-м президентом США, он руководил страной в 1989–1993 годах. При Рональде Рейгане занимал пост вице-президента США.

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Соловьева Екатерина

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