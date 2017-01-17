Политика
09:36, 17 Января 2017 Версия для печати

Украинцы переименуют порты, чтобы не ощущать себя "лузерами"

Власти Украины собираются изменить названия морских портов, которые угрожают независимости страны.

Как пишет украинское издание «Таймер», министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил правительству изменить наименования морских портов и объектов железной дороги, которые угрожают независимости, суверенитету и территориальной целостности государства.

«Надеюсь, что руководство "Укрзализныци", морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины. Причем даже если не хочешь – придется», – заявил Омелян.

На своей странице в Facebook министр опубликовал фото документа, согласно которому объекты транспортной инфраструктуры Украины приказано привести в соответствие с законом «Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов».

Так, новые названия получат порты «Ильичевский» и «Южный» в Одесской области, а также «Октябрьский» порт в Николаевской области.

По словам Омеляна, переименование портов необходимо для того, чтобы «ликвидировать все, что было призвано навязать украинцам мнение, что они одной крови с ордынцами, что они такие же лузеры и рабы, как и московиты».

Указанные в документе объекты получат новые названия до 29 апреля.

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