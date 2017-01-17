Политика
Источник: Интерфакс
16:56, 17 Января 2017 Версия для печати

Путин сравнил с проститутками авторов "фальшивок" против Трампа

Глава РФ Владимир Путин обвинил в аморальности тех, кто выдвигает против Дональда Трампа фальшивые обвинения.

Ранее Sobesednik.ru писал о компрометирующем Трампа докладе экс-сотрудника британской разведки, который утверждает, что избранный президент США в течение многих лет тайно сотрудничал с Москвой. По словам автора доклада, российские спецслужбы следили за Трампом в 2013 году во время его визита в Москву, где тот якобы пользовался услугами девушек лёгкого поведения.

Владимир Путин заявил, что в США протекает острая внутриполитическая борьба, одни из участников которой стремятся подорвать легитимность президента Дональда Трампа. По мнению Путина, прошедшие в США президентские выборы закончились убедительной победой Трампа.

«А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, – они хуже, чем проститутки, у них нет никаких моральных ограничений», – цитирует российского президента «Интерфакс».

Путин также назвал бредом информацию о том, что спецслужбы РФ шпионили за Трампом в Москве. Кроме того, президент России усомнился в том, что избранный президент США встречался в Москве с проститутками: «Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью».

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