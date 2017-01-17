Песков согласился, что русские готовы "есть снег" из-за санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова советника Трампа о бессмысленности санкций.

Советник избранного президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи в интервью ТАСС заявил о перспективах улучшения российско-американских отношений.

По его словам, антироссйиские санкции имели обратный эффект и скорее заставили россиян сплотиться вокруг своего президента.

«Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента», – заявил Скарамуччи.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия давно заявляла о том, что санкции оказали обратный эффект, однако несколько уточнил высказывание американца.

«То что, санкции во многом имеют обратный эффект, причем и для страны, в отношении которой вводятся санкции, и в отношении той страны, которая вводит санкции, об этом мы говорили неоднократно и давно. Что касается таких метафор, то, наверное, с этим можно согласиться, хотя я бы уточнил, что, конечно, наверно, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям», — отметил Песков.