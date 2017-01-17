Лавров рассказал о переодетых в женщин американских дипломатах

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что американские дипломаты приходили на митинги в России переодетыми.

Во время пресс-конференции Сергей Лавров сказал, что переодетые дипломаты США были замечены на митингах российской оппозиции. По его словам, американцы участвовали в том числе и в несанкционированных акциях. «Выводы можете сделать сами», – цитирует министра ТАСС.

Кроме того, Лавров заявил, что американские дипломаты надевали парики и женскую одежду с целью проникнуть на российские объекты. По его словам, сотрудники военного атташата посольства США «очень любят ездить по нашей родине на машинах, которые арендованы, – соответственно, у них нет дипломатических номеров, у них обычные российские номера».

Ещё министр иностранных дел РФ рассказал, что в последнее время США стали предпринимать больше попыток завербовать российских дипломатов. В машину одного дипломата, привёл пример Сергей Лавров, американцы подложили 10 тысяч долларов с предложением о сотрудничестве.