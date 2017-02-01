Как на деле – не поймешь. О чем говорили на Гайдаровском форуме

Корреспондент Sobesednik.ru побывал на Гайдаровском форуме и призвал к ответу самых резонансных спикеров.

Гайдаровский форум, похоже, окончательно стал местом, где правительство любит отчитываться о проделанной работе, а эксперты могут безнаказанно придираться к чиновникам.

Мау кусает усы

VIII Гайдаровский форум традиционно проходил на площадке Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Модератором главного пленарного заседания (того, где участвует премьер Медведев) так же традиционно является ректор Академии экономист Владимир Мау. На эту пленарку пускают только избранных — не каждый участник имеет право прийти в эти часы в актовый зал 5-го корпуса. Что уж говорить о журналистах — даже премьерский пул сюда пускают не весь, как то из года в год уверяют в пресс-службе форума.

На этот раз Мау оказался в сложной ситуации — зал полон, а главного героя нет. Пришлось начать без премьера (но ректор все же нервничал — это было видно по тому, как он нервно кусал губы и подергивал усами, отчего лицо его принимало свирепое выражение).

Обсуждали основную тему форума «Россия и мир: выбор приоритетов». Приоритеты выходили исключительно зарубежные: как назло, кроме Мау и опаздывающего Медведева, все остальные участники дискуссии были иностранцами — два экс-премьера (Австралии и Польши), первый зам директора МВФ, ответственный редактор The Financial Times и глава крупнейшей мировой корпорации по производству продуктов питания и бытовой химии Uniliever.

Последний, кстати, произвел небольшую сенсацию, назвав российский рынок «здоровым». Мау даже переспросил, правильно ли он понял, и Пол Полман подтвердил: да, здоровый и «уходить из России мы не собираемся».

Как ни странно, иностранцы оказались вполне позитивны в своих оценках того, что происходит в российской экономике: не роскошно, конечно, но и не ужас-ужас, который все предрекали в прошлом году.

Советы премьеру

Медведев опоздал на 1,5 часа. Перед окном пресс-центра, где укрылись не допущенные в заветный зал коллеги, остановился кортеж черных машин. Небольшая заминка — и вот уже премьер в корпусе. Через 10 минут он появился на мониторах из зала.

Извиняться и объяснять задержку не стал. А Мау тут же ввел его в курс: мы, сказал, оценивали оптимистические и пессимистические прогнозы, но так и не решили, наш стакан наполовину пуст или полон... Но слово премьеру не дал, а попросил высказаться Дэвида Липтона (МВФ). Тот начал с шутки: мол, худшее, что можно представить — это приехать в чужую страну и рассказывать, что ей делать, в присутствии премьер-министра этой страны. Но вы тут, похоже, и сами справились, сгладил он не совсем корректную шутку, похвалив антикризисную программу и объявив, что Россия вышла из рецессии и может рассчитывать на прогнозный рост в 1,5%.

Авену не мешала ставка ЦБ Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Еще г-н Липтон отметил, что размеры российской экономики сейчас — такие же, как в предкризисном тучном 2007-м году. На этом хорошие новости закончились, и он все-таки не удержался от советов (все стандартные: улучшить защиту частной собственности, установить верховенство закона, провести структурные изменения, главное — убрать государство из экономики).

Премьер все признал. И уверил: все это на повестке дня.

— Очень мешает, — ввернул он ответный выпад, — политизированность экономических отношений в мире.

Еще, по мнению премьера, росту экономики России очень мешает дефицит инвестиций и затянувшийся паралич кредитов. Это был, видимо, намек главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которую недавно британский журнал The Banker признал лучшим главой центрального банка в Европе, что пора бы распрощаться с высокой ставкой.

Впрочем, премьер тут же сам себя опроверг, сказав, что денежная политика — не главное лекарство от кризиса.

Банкиры заняты роботами

Так же, похоже, думали и банкиры. Они увлеченно обсуждали тему «банковские услуги без банков» — то есть финансовые технологии.

С другой стороны, раз Петра Авена («Альфа-Банк»), Вадима Кулика (зампред Сбербанка) и Олега Тинькова сейчас больше интересуют столь узкие профессиональные вопросы, видимо, и впрямь самое тяжелое позади.

Авен и вовсе высказал крамольную по нынешним временам мысль: высокие ставки по кредитам вовсе не мешают активности бизнеса, это миф.

— И высокая ставка ЦБ никак не мешает работе банковской сферы, — уточнил он специально для «Собеседника». Еще бы мешала! Ведь именно она помогает банкам удерживать дорогие кредиты.

Тинькова очень заботили частные финансовые «пузыри», которые за 2–3 года набирают капитала до 3 трлн. Но к ответу на наш вопрос, не «прачечные» ли это, Тиньков оказался не готов Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Вадим Кулик из Сбербанка пикировался с Алексеем Малиновским (представитель MasterCard в России). Кулик объявил, что СБ готовится уволить 3000 сотрудников — банк осенью пробно запустил юриста-робота, который пишет иски на физлиц, и уже в первом полугодии 2017-го СБ планирует передать подготовку всех таких исков роботам. Малиновский тут же заметил: уже сейчас, читая ответы от юротделов фирм, так и видишь: их составляли роботы, а что дальше будет? В общем, к новации СБ коллеги отнеслись с прохладцей.

— А почему в Сбербанке ставка по депозитам для граждан ниже уровня инфляции (самая высокая — 5,1%)? Все на роботов потратили? — пыталась я узнать у Кулика. Но он в буквальном смысле убегал от ответа. Сначала ему надо было переговорить с кем-то, давно не виденным, потом он спешно заторопился на самолет. И, исчезая в виповском темном проходе, прокричал:

— Это не в моей компетенции!

Видимо, тающие сбережения вкладчиков зампреда СБ абсолютно не волновали.

Зато банкиров очень взволновал вопрос о «пузырях», вброшенный не по теме дискуссии Олегом Тиньковым. На рынке появляются частные финансовые группы, и за два-три года у них появляются огромные (Тиньков назвал цифру до 3 трлн руб.) капиталы. Кто, откуда, куда смотрит регулятор? Авен поддержал опасения коллеги. Регулятор в лице зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой смотрела в русле чиновничьей логики: реагировать надо, но нельзя создавать монополистов. Что бы это значило?

Тиньков между тем не мог успокоиться и после дискуссии все говорил и говорил о «пузырях».

— Это «прачечные»? Речь идет об отмывании средств? — прямо спросила я его.

— Не знаю, о чем идет речь, — сказал Тиньков и тут же скрылся в том же узком проходе-дыре для випов, что и Кулик.

И чего они все так шугались?

Рука об руку с правительством

А вот бизнес-сообщество, в отличие от банкиров, очень даже волнует размер ставки ЦБ и дешевые кредиты. А также какую программу выберет правительство для выхода из кризиса.

Ольга Голодец Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

— Нужны системные решения, которые президент поручил составить в том числе и бизнес-сообществу. Думаю, к марту мы представим комплекс мер по обеспечению экономического рывка. Это будет совместная работа с правительством. То есть мы не будем ждать от него указаний, а правительство не будет ждать, насколько я понимаю, когда мы подготовим свои предложения. В общем, нам придется работать рука об руку. А к маю еще подоспеет программа имени Алексея Кудрина. Так что мы будем завалены предложениями, — иронично прокомментировал ситуацию глава РСПП Александр Шохин в кулуарах форума.

Меж тем самые большие надежды правительство возлагает на принятые в конце 2016-го года 11 приоритетных программ. Как назвал их Медведев — одни «для жизни» (здравоохранение, образование, медицина и так далее), другие «для роста» — строительство, дороги, малый бизнес). Все это требует больших вливаний. Где деньги?

— Это предусмотрено в федеральном бюджете — 177 млрд руб на 2017-й, — разъяснил «Собеседнику» финансовую арифметику зам. руководителя аппарата правительства РФ Андрей Слепнев.

— А есть шанс получить частные инвестиции? Резервный-то фонд на исходе...

— Очень большие. В целом там внебюджетных средств под 4 трлн руб. (значительная их часть — вклад по жилищному строительству) и порядка 80 млрд руб. частных инвестиций — это и мусоросжигательные заводы, и другие проекты. Уже сейчас понятно, что эта сумма будет увеличиваться.

Алексей Кудрин вел себя так, словно примерял кресло премьер-министра Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

А еще говорят, что с инвестициями плохо...

Отчет у Кудрина

Интересно, что на этот форум приехали практически все главные чиновники страны — вице-премьеры, замы главы ЦБ, министры, их замы, губернаторы... Такого количества официальных лиц прошлый форум не видел, хотя тоже не был обделен участием випов. Казалось, будто я попала на парадный отчет правительства: что сделано и как будет дальше. А экспертное сообщество, наоборот, в основном прогнозировало угрозы и риски. Иностранцев же на этот раз, похоже, больше волновали не наши, а собственные проблемы — обсуждение Brexit'а, к примеру, вылилось в бурную перепалку между западными экспертами. Но она все-таки была приличней, чем у Соловьева на ТВ.

Алексей Кудрин выглядел (да и вел себя) властно. Мне даже на секунду показалось: не чувствует ли он себя уже премьером? Слишком уж менторски он вел себя на дискуссии о новой региональной политике, модератором которой был. Губернаторы рассказывали, что у них с инвестициями и инновациями, а Кудрин бросал короткие замечания. Ульяновский губернатор Сергей Морозов даже подольстился: мол, вот когда вы были министром...

Забавный диалог у Кудрина произошел с главой Красноярского края Виктором Толоконским. Губернатор рассказывал о громадье своих планов (увеличить бюджетные доходы на 100 млрд ежегодно — и это, мол, выполняется), о потоке инвестиций и затеянных новых бизнесах... А Кудрин его прервал: все жалуются, что инвестиций нет, а вы вон какими цифрами оперируете. Толоконский тут же перестроился: большая часть этих сумм идет на поддержание имеющихся предприятий, без иностранных инвестиций — никуда. А приоритет у нас — инновации, но с ними плоховато...

Похоже, чиновники выучили самые важные слова — «высокотехнологичный бизнес», «инновационная экономика»... Каждый козырял ими, как мог.

А как на самом деле обстоят дела — этого-то ведь на форуме не поймешь... Тем более если экспертом в инновациям в формировании рекреационно-туристических кластеров в России вдруг оказался лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов, который резко контрастировал своей обычной кожанкой с толпой в официозных черных костюмах.