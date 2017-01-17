"История про "дипломата в парике" – это послание МИДа Госдепу"

Зачем российские дипломаты начали рассказывать шпионские истории о кознях американцев, выяснял Sobesednik.ru.

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров дал большую пресс-конференцию по итогам ушедшего года. В числе прочего Сергей Викторович сделал ряд заявлений о нарастании вербовочной активности спецслужб США в отношении российских дипломатов и о разведдеятельности американцев под дипломатическим прикрытием.

Г-н Лавров отметил, что все вышеперечисленное стало особенно заметно к концу второго сорка администрации Обамы. Сергей Викторович рассказал несколько довольно странных историй. Первая — как американские спецслужбы пытались завербовать российского дипломата путем засовывания его в машину и предложения 10 тыс. долларов («деньги эти были оприходованы посольской бухгалтерией, теперь работают на благо нашей страны»). Вторая — как «переодетый дипломат в парике, с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, и ударил его». Накануне спикер МИД Мария Захарова также поведала жуткую историю о походе нашего дипломата в американскую аптеку за лекарствами для Евгения Примакова.

Выводы г-н Лавров предложил присутствующим делать самим.

Что может означать внезапный всплеск конспирологии за два с половиной дня до окончания полномочий Обамы и его администрации, мы попросили пояснить кандидата политических наук, политолога Ивана Преображенского.

— Здесь есть две составляющие, — заметил эксперт. — Первая — спецслужбы одних государств действительно периодически вербуют дипломатов других государств. Это есть. А насколько соответствует действительности то, что мы услышали в ходе пресс-конференции, пусть останется на совести Сергея Викторовича.

Вторая — очевидно, что это послание Госдепу США как бюрократической организации, которая принимает самостоятельные решения независимо от того, кто работает президентом страны. И мы помним, например, как Госдеп тормозил политику «перезагрузки» президента Обамы. С учетом того, что Москва хочет выстроить отношения с Трампом и его администрацией, понимая, что у данной бюрократической организации свое мнение на этот счет, возможно, она сама пытается дать сигнал Госдепу, что готова к жесткому противостоянию, если они продолжат свою политику в отношении России, — объясняет эксперт.