Политика
17:02, 17 Января 2017 Версия для печати

"История про "дипломата в парике" – это послание МИДа Госдепу"

Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Global Look Press

Зачем российские дипломаты начали рассказывать шпионские истории о кознях американцев, выяснял Sobesednik.ru.

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров дал большую пресс-конференцию по итогам ушедшего года. В числе прочего Сергей Викторович сделал ряд заявлений о нарастании вербовочной активности спецслужб США в отношении российских дипломатов и о разведдеятельности американцев под дипломатическим прикрытием.

Г-н Лавров отметил, что все вышеперечисленное стало особенно заметно к концу второго сорка администрации Обамы. Сергей Викторович рассказал несколько довольно странных историй. Первая — как американские спецслужбы пытались завербовать российского дипломата путем засовывания его в машину и предложения 10 тыс. долларов («деньги эти были оприходованы посольской бухгалтерией, теперь работают на благо нашей страны»). Вторая — как «переодетый дипломат в парике, с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, и ударил его». Накануне спикер МИД Мария Захарова также поведала жуткую историю о походе нашего дипломата в американскую аптеку за лекарствами для Евгения Примакова.

Выводы г-н Лавров предложил присутствующим делать самим.

Что может означать внезапный всплеск конспирологии за два с половиной дня до окончания полномочий Обамы и его администрации, мы попросили пояснить кандидата политических наук, политолога Ивана Преображенского.

— Здесь есть две составляющие, — заметил эксперт. — Первая — спецслужбы одних государств действительно периодически вербуют дипломатов других государств. Это есть. А насколько соответствует действительности то, что мы услышали в ходе пресс-конференции, пусть останется на совести Сергея Викторовича.

Вторая — очевидно, что это послание Госдепу США как бюрократической организации, которая принимает самостоятельные решения независимо от того, кто работает президентом страны. И мы помним, например, как Госдеп тормозил политику «перезагрузки» президента Обамы. С учетом того, что Москва хочет выстроить отношения с Трампом и его администрацией, понимая, что у данной бюрократической организации свое мнение на этот счет, возможно, она сама пытается дать сигнал Госдепу, что готова к жесткому противостоянию, если они продолжат свою политику в отношении России, — объясняет эксперт.

читайте также:В центре рассказа – группа выпускников МГИМО. Они одеваются в заграничные шмотки, слушают модные пластинки, но главное – трудятся в МИДе
Сериал "Оптимисты": Посвящается Лаврову и Захаровой?
На канале «Россия 1» завершается работа над сериалом о советских дипломатах «Оптимисты», узнал Sobesednik.ru »

читайте также:Рекс Тиллерсон
Американский Рекс Владимира Путина: новый глава Госдепа США
Госсекретарем США станет давний друг Владимира Путина. Sobesednik.ru выяснил подробности биографии Рекса Тиллерсона »

Гужева Надежда

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Минздрав может разрешить удаленную торговлю лекарствами
07:08, 19 Января 2017
Минздрав анонсировал подготовку проекта, разрешающего дистанционную продажу лекарств, узнал Sobesednik.ru
»
За роль в "Вы меня все бесите" Ходченкова могла заработать 25 млн
06:02, 19 Января 2017
От 25 млн рублей, по оценке Sobesednik.ru, актриса Светлана Ходченкова могла получить за сериал «Вы все меня бесите»
»
Михаил Осокин: Вода из батареи, червивые конфеты и другие подарки власти
00:03, 19 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о жадности и экономии чиновников на всем, включая подарки для детей
»