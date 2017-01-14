В ФРГ обвинили РФ в обострении социальных конфликтов на Западе

Спецслужбы Германии представили правительству страны доклад о попытках РФ подорвать отношения ЕС и США.

Как сообщает Spiegel в субботу, 14 января, доклад подготовили Федеральная разведывательная служба ФРГ (БНД) совместно с Ведомством по охране Конституции (БФФ).

«В докладе БНД и БФФ приходят к выводу, что в государствах Европейского союза в течение уже многих лет наблюдается российское влияние, — пишет издание. — Москва намеренно пытается, особенно в странах Запада, обострить существующие социальные конфликты. Россия также стремится поставить под сомнение саму идею тесного союза с США».

По данным Spiegel, после получения доклада правительство Германии поручило спецслужбам проанализировать активность России в свете информации о якобы совершенных ей кибератаках.