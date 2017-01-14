Политика
Источник: Дождь
07:44, 14 Января 2017 Версия для печати

Фотографию Путина и "Вагнера" Песков объяснил приемом в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как была сделана фотография Владимира Путина и Дмитрия Уткина.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Дмитрий Уткин, который, предположительно, является главой частной военной компании («ЧВК Вагнера»), был на приеме в Кремле по случаю Дня Героев Отечества в декабре 2016 года.

В Сети появилась фотография, на которой президент РФ Владимир Путин заснят вместе с Уткиным.

Дмитрий Песков рассказал каналу «Дождь», что фото было сделано на приеме.

«В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было», — цитирует пресс-секретаря телеканал.

Напомним, по информации разных источников, бойцы «ЧВК Вагнера» могли принимать участие в боевых действиях на Донбассе.

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