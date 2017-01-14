Дополнительные комплексы С-400 в Крыму смогут сбивать "невидимок"

Дополнительный зенитно-ракетный полк, оснащенный системой С-400, направят на дежурство в Крым.

Как сообщил командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севастьянов, 14 января на дежурство уже заступил комплекс С-400. В Крым также собираются поставить дополнительный комплекс С-400, однако Севастьянов заявил, что пока не будет говорить о сроках поставки, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что на данный момент комплексы С-400 и С-300 будут одновременно нести боевое дежурство.

По словам Севастьянова, ПВО Крыма способно отслеживать и сбивать даже воздушные цели типа «невидимок».