Политика
Источник: РИА «Новости»
14:56, 14 Января 2017 Версия для печати

Дополнительные комплексы С-400 в Крыму смогут сбивать "невидимок"

Дополнительный зенитно-ракетный полк, оснащенный системой С-400, направят на дежурство в Крым.

Как сообщил командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севастьянов, 14 января на дежурство уже заступил комплекс С-400. В Крым также собираются поставить дополнительный комплекс С-400, однако Севастьянов заявил, что пока не будет говорить о сроках поставки, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что на данный момент комплексы С-400 и С-300 будут одновременно нести боевое дежурство.

По словам Севастьянова, ПВО Крыма способно отслеживать и сбивать даже воздушные цели типа «невидимок».

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Карпухина Мария

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