Политика
Источник: Lietuvos žinios
15:43, 14 Января 2017 Версия для печати

3,6 млн евро потратит Литва на забор на границе с Калининградом

Литовские власти планируют построить огородительный забор на границе с Калининградом из-за контрабанды.

Как сообщает портал Lietuvos žinios, в Литве планируют поставить забор на границе с Калининградом вместо специальных знаков и 13-метровой контрольной линии. На его постройку из бюджета страны выделят 3,6 миллиона евро.

Отмечается, что близ забора будет вмонтирована специальная система наблюдения за границей. Портал также подчеркивает, что забор не станет «Китайской стеной», а просто позволит ограничить попадание контрабанды в страну.

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Карпухина Мария

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