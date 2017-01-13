Политика
Источник: ТАСС
11:04, 13 Января 2017 Версия для печати

Журналистам предложили выступать в Госдуме и Совфеде

Замруководителя партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил разрешить журналистам выступать на собраниях.

Как пишет ТАСС, по словам Нилова, журналисты могли бы озвучивать свои идеи на заседании Госдумы, Совета Федерации и законодательных собраний регионов в один день в году.

«СМИ называют четвертой властью, почему бы не дать такое право», — сказал Нилов. В частности, депутат выразил уверенность, что «депутаты и сенаторы послушали бы» журналистов и «использовали бы [их идеи] в своей работе».

Он также отметил, что журналисты являются «мощной силой, ведущей страну к прогрессу».

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