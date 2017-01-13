В США сочли "странным" вещание RT посреди речи противницы Трампа

Трансляцию заседания в Палате представителей Конгресса США прервал эфир российской программы.

Как пишет газета The New York Times, во время выступления член палаты представителей конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс, которое транслировал кабельный телеканал C-SPAN, вещание неожиданно прекратилось. Вместо выступления политика американские телезрители в течение 10 минут смотрели трансляцию российского телеканала RT.

Многие американцы написали о произошедшем в соцсетях, заявив, что в данном инциденте замешаны российские хакеры.

Сама Уотерс, которая поддерживает Демократическую партию США и является ярой противницей избранного президента Дональда Трампа, назвала произошедший сбой «странным».

«Думаю, это странно. Наши разведагентства как раз подтвердили, что Россия взломала [серверы] Национального комитета Демократической партии и других политических сил, и весьма уверены в этом. И тут, пока я выступаю в палате представителей, говорю о Трампе и России, мне мешают и мое выступление прерывается RT», — сказала Уотерс в интервью изданию.

Впрочем, представители телеканала опровергли информацию о хакерской атаке и поспешили объяснить произошедшее техническим сбоем.

«Мы не верим, что это был хакерский взлом. По данным предварительного расследования, перерыв в вещании был вызван внутренний ошибкой маршрутизации. Мы очень серьезно относимся к безопасности нашей сети, будет проведено более глубокое расследование, на это уйдет некоторое время», — сообщили представители C-SPAN в своем микроблоге в Twitter.