Политика
Источник: ТАСС
15:11, 13 Января 2017 Версия для печати

Шувалов рассказал об отмене контрсанкций из-за отношений с США

Первый вице-премьер Игорь Шувалов не исключил, что санкции и контрсанкции могут быть отменены в 2017 году.

13 января, выступая на Гайдаровском форуме, в Москве первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал о том, что в случае потепления отношений с Западом санкции против России и введенные РФ контрсанкции могут быть отменены.

«Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции, во всяком случае в моей работе, мне и министру сельского хозяйства и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», — цитирует Шувалова ТАСС.

Он также отметил, что решения по санкциям стоит ожидать до 31 декабря 2017 года.  «Но я в своей работе должен думать об этом периоде — до 31 декабря 2017 года, и все игроки на рынке должны к этому также готовиться. Произойдет продление [санкций], не произойдет — это политическая повестка», — сказал Шувалов.

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