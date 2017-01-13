Политика
Источник: Официальная страница WikiLeaks в Twitter
07:12, 13 Января 2017 Версия для печати

Ассанж будет выдан властям США в случае помилования Мэннинга

В WikiLeaks сообщили о согласии Ассанжа на экстрадицию в США в случае помилования его информатора Бараком Обамой.

Как сообщается на официальной странице WikiLeaks в Twitter, основатель организации Джулиан Ассанж согласен на экстрадицию в США, если действующий президент США Барак Обама помилует информатора портала Челси Мэннинг (ранее — Брэдли Мэннинга).

«Если Обама проявит милосердие к Мэннинг, Ассанж согласится на экстрадицию в США, несмотря на явную неконституционность дела, заведенного минюстом», — заявили в WikiLeaks.

В настоящий момент Мэннинг отбывает 35-летний срок за публикацию секретных документов Пентагона.

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Седова Анастасия

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