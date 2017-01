Ассанж будет выдан властям США в случае помилования Мэннинга

В WikiLeaks сообщили о согласии Ассанжа на экстрадицию в США в случае помилования его информатора Бараком Обамой.

Как сообщается на официальной странице WikiLeaks в Twitter, основатель организации Джулиан Ассанж согласен на экстрадицию в США, если действующий президент США Барак Обама помилует информатора портала Челси Мэннинг (ранее — Брэдли Мэннинга).

«Если Обама проявит милосердие к Мэннинг, Ассанж согласится на экстрадицию в США, несмотря на явную неконституционность дела, заведенного минюстом», — заявили в WikiLeaks.

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK