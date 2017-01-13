Активисты США готовят "восстание" в день инаугурации Трампа

Противники избранного президента США Дональда Трампа угрожают сорвать его инаугурацию.

Как сообщает агентство Reuters, сразу несколько групп активистов заявили о намерении провести протестные демонстрации в день инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в Вашингтоне 20 января.

Тысячи протестующих планируют в этот день собраться возле Капитолия и заблокировать 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии, а также перекрыть Пенсильвания-авеню, соединяющую Капитолий с Белым домом.

Кроме того, как отмечает агентство, демонстранты намерены помешать проведению инаугурационного бала.

«Мы хотим увидеть восстание, закипающее в этом городе и по всей стране», — заявил организатор акции Дэвид Терстон.

В общей сложности власти санкционировали проведение акций 27 инициативных групп. Это в четыре раза превышает среднее число разрешений, которые выдавались в дни инаугураций в предыдущие годы.

По данным Reuters, инаугурацию избранного американского лидера посетят 800 тысяч зрителей. Охранять безопасность всех присутствующих в этот день будут более 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов.