Глава третейского суда усомнился в "незаконном интересе" прессы к Шувалову

Адвокат усомнился в правильности решения суда по поводу «незаконного интереса» СМИ к графику Игоря Шувалова.

11 января Пресненский суд Москвы отказался рассматривать иск о бездействии правительства России, который подало издание «Левиафан» в связи с отказом властей предоставить график рабочих поездок вице-премьера Игоря Шувалова. Своё решение судья Юлиана Лебедева объяснили тем, что запрос данной информации является «праздным любопытством» и «незаконным интересом» журналистов.

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), которому принадлежит издание, Алексей Навальный назвал решение суда незаконным: «Судебное решение, которое потенциально полностью уничтожит остатки независимой журналистики в России». «Левиафан» подал апелляцию, которую рассмотрят 24 января.

Председатель межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов в комментарии для Sobesednik.ru усомнился в правильности решения столичного суда:

— В решении суда указано, что по крайней мере часть информации о поездках вице-премьера Шувалова не относится к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну. Как указано в статье 40 Федерального закона «О средствах массовой информации», отказ сотрудникам СМИ в предоставлении запрашиваемой информации возможен только лишь в случае, если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну. При этом в статье 39 данного закона закреплены положения, наделяющие журналистов (редакцию СМИ) правом на запрос информации о деятельности государственных органов и их должностных лиц. Более того, уполномоченные лица обязаны предоставлять запрашиваемую информацию в пределах их компетенции. Соответственно, решение суда можно поставить под вопрос.

Напомним, журналисты заинтересовались графиком Игоря Шувалова после того, как выяснилось, что он, по данным ФБК, якобы тратит 70 миллионов рублей в год на перелёты на частном самолёте. Со слов борцов с коррупцией, на лайнере летает не только чиновник, но и его супруга с выступающими на международных выставках собаками.