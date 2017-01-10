Минюст предлагает лишать должников жилья для баланса интересов

В Министерстве юстиции подготовили законопроект, который разрешает продажу единственного жилья должника.

Текст законопроекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, Минюст предлагает продавать единственное жилье должника. При этом должны соблюдаться два условия: во-первых, площадь помещения должна превышать в два раза законодательно утвержденную норму для должника и его семьи, а стоимость помещения — двукратную стоимость жилья, которое полагается должнику и его семье по закону. Во-вторых, у должника не должно быть денег и другого имущества, чтобы вернуть задолженность.

В пояснительной записке министерство отмечает, что такие меры необходимы для баланса интересов: сейчас законодательство действует в пользу должника, полагает Минюст.

Отмечается, что остаток денег от продажи жилья вернут должнику. В случае, если площадь квартиры не превышает двукратную норму, то на помещение будет распространяться имущественный иммунитет.