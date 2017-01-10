Летчики США пожаловались на опасное поведение пилотов РФ в Сирии

Пилоты ВВС США заявили о том, что российские летчики «опасно сближаются» с самолетами Америки в небе над Сирией.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на пилотов ВВС США, Россия якобы пренебрегает подписанным в 2015 году меморандумом о безопасности при полетах в Сирии и «опасно сближается» с самолетами США. По словам американских пилотов, им приходится «уступать дорогу» российским самолетам.

«Они (российские пилоты — прим. Sobesednik.ru) крайне редко дают устный ответ. Крайне редко уходят в сторону. Мы их пропускаем. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-то из нас», — сказал изданию генерал-майор Чарльз Коркоран.

Полковник ВВС США Дэниэл Мэннинг рассказал, что опасается еще большего напряжения отношений между Москвой и Вашингтоном из-за сближений самолетов в воздухе.

«Когда разбивается самолет, по статистике, крушение скорее происходит из-за какой-либо механической неполадки, а не из-за того, что судно кто-то сбил. Но при неясности обстановки и несогласованности действий во время войны люди будут склонны думать, что самолет упал из-за вражеских действий», — приводит слова полковника издание.