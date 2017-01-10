Политика
Источник: Госдепартамент США
07:22, 10 Января 2017 Версия для печати

Госдеп счел безответственным публиковать данные о кибератаках РФ

Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби объяснил отсутсвие доказательств причастности РФ к кибератакам.

На брифинге 9 января Джон Кирби рассказал американским журналистам о том, что Госдепартамент не может опубликовать доказательства причастности России к кибератакам и вмешательстве в процесс выборов в США из-за специфики работы спецслужб. Слова Кирби приводятся на сайте Госдепартамента.

Представитель Госдепа отметил, при публикации данных пришлось бы раскрыть источники и методы работы разведки, что было бы «безответственно».

Журналисты на брифинге напомнили Кирби, что США начали войну в Ираке, основываясь на ложных сведениях об наличии там оружия массового поражения. Кирби назвал такое сравнение некорректным.

«Никто не говорит, что не было ошибок в 2000-2001 годах. Но это было 15 лет назад, с тех пор многое изменилось в разведсообществе. Мы многому научились, мы стали намного более интегрированы», — сказал представитель Госдепа.

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