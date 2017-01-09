Политика
Источник: «Собеседник» №48-2016
00:07, 09 Января 2017 Версия для печати

Олег Ролдугин: В том сила, брат!

Сергей Ролдугин и Башар Асад
Сергей Ролдугин и Башар Асад
Фото: Global Look Press

Обозреватель Sobesednik.ru Олег Ролдугин – о сомнительных успехах российской армии.

На прошлой неделе правительства разных стран вновь принялись мериться армиями – у кого сильнее. Начало состязаний объявил Владимир Путин, заявивший, что российские Вооруженные силы потенциально сильнее любого агрессора.

Строго говоря, Россия сильнее любого агрессора по одной-единственной, но очень важной причине – ввиду отсутствия агрессора. На страну даже с одной ядерной боеголовкой никому в голову не придет нападать (спросите у Ким Чен Ына), а тем более если этих боеголовок сотни. Но Штаты купились, потенциальным агрессором почему-то признали себя и словами представителя Госдепа Джона Кирби официально уведомили мировое сообщество, что нет, это они сильнее, причем не только России, но и вообще всех стран за всю историю челове­чества.

Конечно, авторитетный военный телеканал Global Conflict поставил Российскую армию в рейтинге наиболее боеспособных все же на строчку выше американской. Вот только строчка эта все равно оказалась лишь второй сверху. На первой обосновался Китай, который также периодически намекает на свою крутизну. А есть еще не самые слабые в мире Израиль и Саудовская Аравия, которые тоже не считают себя лузерами. Есть Украина, говорящая, что, раз она отбила российскую интервенцию в Донбассе, значит, она мощнее. Есть афганские моджахеды, с которыми ничего не может поделать хваленый американский спецназ, и есть, наконец, запрещенное в России ИГИЛ, которое утерло нос Шойгу в Пальмире.

Словом, тут все хороши. И в кавычках, и без. Тут плохо другое.

Плохо, что совсем не тем мы начали мериться. Не достижениями в культуре, искусстве, не научными разработками и не изобретением лекарства от рака, не полетами на Марс и Луну, не мирными инициативами и не снижением уровня бедности. Нет, мы меряемся пушками, которые, как известно, заставляют умолкнуть все остальное. А сила-то, как известно, не в этом. А в чем, наши правительства почему-то забыли.

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