На Украине назвали условия создания правительства в изгнании

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил возможность создания правительства в изгнании.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Дорогомиловский суд Москвы признал события на Майдане зимой 2013-2014 годов государственным переворотом.

При рассмотрении данного дела допрошены бывшие руководители администрации президента, Генпрокуратуры, МВД и Службы безопасности Украины (СБУ).

В интервью газете «Известия» бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что возглавляемый им Комитет спасения Украины после признания московским судом факта госпереворота в Киеве будет обращаться в международные суды в подобными исками.

«Мы обязательно будем предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов», – заявил Азаров.

Он также добавил, что комитет может создать правительство в изгнании. Впрочем, для этого на Украине «должны созреть условия», считает политик.

«Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», – уверен бывший премьер.