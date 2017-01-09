Израиль уволит дипломата за желание "убрать" замглавы МИД Британии

Израильский дипломат лишится работы после того, как назвал министра иностранных дел Великобритании идиотом.

По данным телеканала Al Jazeera, инцидент произошел в октябре 2016 года. Израильский дипломат Шаи Масот за ужином в неформальной обстановке назвал главу британского МИДа Бориса Джонсона «идиотом». Данную сцену сумел при помощи скрытой камеры заснять репортер телеканала, который также принимал участие в беседе, однако не раскрыл своей профессии.

Обращаясь к британской чиновнице, Масот высказался о Джонсоне следующим образом: «Знаете, он идиот, но, будучи министром иностранных дел, он не имеет никаких обязанностей».

Также дипломат заявил, что был бы рад «убрать» заместителя министра Алана Дункана, который неоднократно выступал с критикой в адрес Израиля.

Как сообщает Al Jazeera, посол Израиля в Великобритании уже принес Дункану извинения за слова Масота. В дипведомстве добавили, что данный сотрудник «в скором времени прекратит работу в посольстве».