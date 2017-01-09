Политика
Источник: Al Jazeera
08:10, 09 Января 2017 Версия для печати

Израиль уволит дипломата за желание "убрать" замглавы МИД Британии

Израильский дипломат лишится работы после того, как назвал министра иностранных дел Великобритании идиотом.

По данным телеканала Al Jazeera, инцидент произошел в октябре 2016 года. Израильский дипломат Шаи Масот за ужином в неформальной обстановке назвал главу британского МИДа Бориса Джонсона «идиотом». Данную сцену сумел при помощи скрытой камеры заснять репортер телеканала, который также принимал участие в беседе, однако не раскрыл своей профессии.

Обращаясь к британской чиновнице, Масот высказался о Джонсоне следующим образом: «Знаете, он идиот, но, будучи министром иностранных дел, он не имеет никаких обязанностей».

Также дипломат заявил, что был бы рад «убрать» заместителя министра Алана Дункана, который неоднократно выступал с критикой в адрес Израиля.

Как сообщает Al Jazeera, посол Израиля в Великобритании уже принес Дункану извинения за слова Масота. В дипведомстве добавили, что данный сотрудник «в скором времени прекратит работу в посольстве».

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