Политика
Источник: РИА "Новости"
17:51, 09 Января 2017 Версия для печати

Дипломат назвал имя представителя РФ на инаугурации Трампа

На инаугурации американского президента будет присутствовать посол РФ в США Сергей Кисляк.

Ранее Sobesednik.ru писал, что член Конгресса США пообещал помешать Дональду Трампу отменить санкции против России.

«Никаких отклонений от протокола не предвидится», – сообщил РИА «Новости» дипломатический источник по поводу инаугурации Дональда Трампа. По его словам, Россию на церемонии будет представлять посол, «как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся не раньше вступления избранного президента США в должность.

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