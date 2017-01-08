Заявления Трампа о внешней политике в Twitter раскритиковал Керри

Госсекретарь США Джон Керри раскритиковал посты о внешней политике США Дональда Трампа в Twitter.

Джон Керри в интервью ABC News заявил, что избранный президент США Дональд Трамп поступает неверно, публикуя информацию о политике страны в свой Twitter.

«Я не делаю заявлений о внешней политике в Twitter. Не думаю, что сообщения длинной в 140 символов позволяют адекватно справляться с тем многообразием вариантов, которое перед нами открывается», — сказал Керри.

Он также выразил надежду, что после инаугурации Трамп предпочтет другие методы коммуникации со СМИ и обществом.

Отмечается, что после ухода Барака Обама с поста президента США Трамп получит доступ к Twitter-аккаунту POTUS, которым управляла администрация Обамы, с 11 миллионами подписчиков.