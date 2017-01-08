Суд в Киеве разрешил арест Януковича из-за давления на церковь

Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Украины Виктора Януковича по «церковному делу».

Как сообщила «Украинская правда» вечером 7 января, киевский суд дал разрешение не только на арест Януковича, но и на задержание бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, а также Виктора Коряка, бывшего начальника киевской милиции. Трое мужчин подозреваются в «незаконном лишении свободы или похищение человека» и попытке надавить на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

УНИАН уточняет, что арест Януковича, Захарченко и Коряка связан с похищением личного помощника митрополита УПЦ МП Владимира (Сабодана) Александра Драбинко и еще трех монахинь в 2013 году. По версии следствия, Янукович и его приближенные хотели заменить ныне покойного Сабодана более лояльной фигурой, для чего собирали на него компромат и похитили помощника.

Напомним, в декабре 2016 года суд Киева санкционировал арест экс-президента Украины по делу о госизмене.