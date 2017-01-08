Политика
Источник: Yonhap
13:16, 08 Января 2017 Версия для печати

США и Южная Корея готовятся к войне с КНДР и убийству Ким Чен Ына

Американские и южнокорейские военные формируют специальное подразделение для ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что сбежавший дипломат из КНДР рассказал о ядерных планах Северной Кореи.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в военных кругах Сеула, США и Южная Корея отрабатывают сценарий войны с Северной Кореей. В частности, военные двух стран создадут бригаду, целью которой будет ликвидировать Ким Чен Ына в случае войны с КНДР, а также нейтрализовать высшее политическое и военное руководство страны.

Отмечается, что в бригаду войдут около двух тысяч солдат, ее формирование начнется уже в этом году. Американские военные будут действовать под командованием южнокорейских.

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