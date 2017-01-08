Политика
Источник: Yonhap
10:00, 08 Января 2017 Версия для печати

Перебежчик из КНДР рассказал о ракетах, способных ударить по США

Северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо, сбежавший из Британии в Южную Корею, рассказал о ядерных планах КНДР.

Sobesednik.ru ранее писал, что избранный президент Дональд Трамп усомнился в том, что ядерное оружие КНДР сможет достичь территорию Америки.

В интервью агентству Yonhap Тхэ Ен Хо рассказал, что КНДР, используя выборы в США и Южной Кореи, собирается закончить создание ракет, способных нанести ядерный удар по Америке.

«Используя политический перелом, в частности выборы в США и Республике Корея, Северная Корея для себя определила цель к концу 2017 — началу 2018 года завершить создание ракет, способных нанести удар по США, и уменьшить габариты ядерных боеголовок для оснащения ими таких ракет», — сказал бывший дипломат.

Ранее Тхэ Ен Хо занимал должностью советника-посланника посольства КНДР в Лондоне.

Напомним, о том, что ракета находится на последней стадии разработки, рассказал глава КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения.

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